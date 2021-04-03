Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Отказ властей России от введения в стране повторного карантина помог процессу восстановления российской экономики в последние месяцы. Об этом 2 апреля пишет агентство Bloomberg.

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В публикации отмечается, что на ситуацию в РФ, экономика которой пострадала значительно меньше, чем в других странах, повлияли более мягкие ограничения. Улучшение также связывали со спадом пандемии, наращиваем масштабов вакцинации и ростом мировых цен на нефть.

В Bloomberg считают, что ВВП России может вернуться к докризисным значениям уже к четвертому кварталу 2021 года. При этом эксперты предупреждают, что эпидемиологическая обстановка по-прежнему нестабильна.

Кроем того, как отмечается в статье, РФ все же столкнулась с проблемой инфляции, вызывной удорожанием продовольствия на мировом рынке и последующим ослаблением рубля.

Эксперты подчеркивают, что такое развитие событий подтолкнуло Банк России к повышению ключевой ставки впервые с 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта институт «Центр развития» Высшей школы экономики опубликовал доклад, в котором говорится, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения оказали меньшее негативное воздействие на экономику РФ, чем в среднем по миру.

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