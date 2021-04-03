Сеул, , 04:21 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 543 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 521 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Отмечается, что в республике уже четвертый день подряд выявляют более 500 инфицированных ежедневно. Южнокорейские власти выражают опасение, что к середине весны резко возрастет заболеваемость COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 104 736. Также за минувшие сутки в стране умерли еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в Республике Корея скончались 1740 человек.