Красноярск, , 04:38 — REGNUM В Красноярске стартовала масштабная оперативно-профилактическая операция Госавтоинспекции «Нетрезвый водитель», который продлится все выходные дни — 3 и 4 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инспекторы ГИБДД в ходе рейда проведут в нескольких районах краевого центра массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Аварийно-опасным участкам городского движения будет уделяться особое внимание.

«Сотрудники ГИБДД планируют проверять весь проезжающий транспорт, останавливая автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. Если состояние водителя вызовет подозрение у дорожных полицейских, то ему будет предложено пройти процедуру освидетельствования», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что отказ от прохождения освидетельствования влечёт за собой ту же ответственность, что и за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как сообщало ИА REGNUM, здание автосалона в Красноярске оказалось повреждено в результате ДТП.

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