Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Минюст США выдвинул обвинения против экс-дипломата Пола Майкла Гуэртина в сокрытии информации о связях с гражданами Китая, сообщает пресс-служба американского министерства.

Сообщается, что ранее Гуэртин работал в составе дипломатических миссий в США в Шанхае и Исламабаде. При этом скрывал сведения во время проверки для доступа к работе с конфиденциальной информацией. В частности, Гуэртин не сообщил о кредите на сумму $225 тыс., взятом у гражданина Китая, для покрытия игорных долгов. Также он скрыл личные связи с китайской гражданкой, которой помог получить визу для въезда в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта представитель Белого дома заявил о намерениях США выстраивать свои отношения с Китаем с позиции силы.