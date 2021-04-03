Москва, 3 апреля 2021, 04:39 — REGNUM В военном параде 9 мая на Красной площади в Москве, посвящённом 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие пять типов танков. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Прохождение военной техники по исторической брусчатке откроют легендарные Т-34−85 — оснащённые усиленной пушкой танки второй половины войны, способные противостоять тяжёлым фашистским «Тиграм».
"Современную линейку танков представят образцы: Т-72Б3М с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Перспективный образец будет представлен танками Т-14 «Армата», — говорится в сообщении военного ведомства.
Всего в военном параде на Красной площади планируется участие более 190 единиц вооружения и военной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, на подмосковном полигоне Алабино состоялась первая тренировка военного парада, который пройдёт на Красной площади в Москве 9 мая.
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