Москва, , 04:39 — REGNUM В военном параде 9 мая на Красной площади в Москве, посвящённом 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие пять типов танков. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Прохождение военной техники по исторической брусчатке откроют легендарные Т-34−85 — оснащённые усиленной пушкой танки второй половины войны, способные противостоять тяжёлым фашистским «Тиграм».

"Современную линейку танков представят образцы: Т-72Б3М с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Перспективный образец будет представлен танками Т-14 «Армата», — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего в военном параде на Красной площади планируется участие более 190 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на подмосковном полигоне Алабино состоялась первая тренировка военного парада, который пройдёт на Красной площади в Москве 9 мая.

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