Тунис, , 03:37 — REGNUM Памятник в честь советского космонавта Юрия Гагарина открыли в штаб-квартире тунисской компании Telnet в столице Туниса, 2 апреля сообщили в пресс-службе российского посольства в этой североафриканской стране.

Он оформлен в виде бронзового бюста, который был подарен международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур — единый мир» при содействии дипмиссии России.

Открытие памятника приурочено к 60-летию полета Гагарина в космос.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2020 года в бюст Юрия Гагарина установили в городе Кейптаун в ЮАР.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЮАР открыли бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина