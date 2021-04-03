Вашингтон, , 04:39 — REGNUM В США к настоящему времени вакцинацию от коронавируса американскими препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna (по две дозы) или Johnson & Johnson (одна доза) завершили примерно 20% жителей. Об этом глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявила 2 апреля в ходе проходившего по видеосвязи брифинга для иностранных СМИ.

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«Сейчас у нас полную вакцинацию прошёл каждый пятый американец. Но мы прекрасно понимаем, что это пандемия и мы должны работать вместе», — сказала Валенски.

По её словам, никогда ещё власти «не видели такого количества дезинформации о вакцине», как в последнее время, которая в основном распространяется в социальных сетях. Это привело к необходимости вести в СМИ «широкомасштабную просветительскую кампанию».

В настоящее время в США, по данным газеты The Washington Post, минимум одну дозу вакцины получили около 101,8 млн (более 30%) жителей, при населении страны примерно 328 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что в США благодаря ускорению процесса вакцинации прививки от COVID-19 получили уже почти 75% граждан старше 65 лет.

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