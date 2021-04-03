Москва, , 03:17 — REGNUM Российский боксёр Эдуард Трояновский проиграл соотечественнику Валерию Оганисяну решением судей. 10-раундовый бой прошёл 2 апреля в Москве.

40-летний Трояновский, который является экс-чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), проиграл решением судей.

Таким образом, он не смог завоевать титул чемпиона СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в весовой категории до 63,5 кг.

Трояновский потерпел третье поражение в карьере при 29 победах, из которых 24 — нокаутом. Он владел титулом чемпиона мира по версии IBF с ноября 2015 года по декабрь 2016 года.

25-летний Оганисян одержал пятую победу (третью — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он выиграл второй титул в карьере после пояса чемпиона России.

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