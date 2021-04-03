Москва, , 03:12 — REGNUM Российский боксёр Алексей Папин одержал победу над представителем Чехии Вацлавом Пейсаром. Бой прошёл 2 апреля в Москве.

Папин победил техническим нокаутом в первом раунде. Это был рейтинговый 10-раундовый поединок в весовой категории до 90,7 кг.

Теперь на счету 33-летнего Папина 13 побед (12 — нокаутом) и одно поражение. В активе 36-летнего Пейсара 15 побед (13 — нокаутом) и 11 поражений.

В августе 2020 года Папин победил соотечественника Руслана Файфера и получил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Теперь он имеет право на бой с чемпионом мира по версии WBC конголезцем Илунгой Макабу.