Бразилиа, , 03:09 — REGNUM После выявления за последние сутки еще 70 238 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии их общее подтвержденное число достигло 12 910 082. Об этом сообщил на своем сайте минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Также, по информации ведомства, бразильские медслужбы зарегистрировали в общей сложности 11 276 628 фактов выздоровления от коронавирусной инфекции.

Кроме того, за истекшие 24 часа в Бразилии умерли 2922 пациента с COVID-19. С начала пандемии в стране было зафиксировано 328 206 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля власти Ямайки ограничили въезд на остров из ряда стран Латинской Америки, в том числе и из Бразилии, в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Ямайка ограничила въезд из ряда стран Латинской Америки