Москва, , 02:54 — REGNUM Коррупционный скандал по поводу газовой компании Burisma следовало бы обсудить главе Белого дома Джо Байдену с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написал 2 апреля в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так сенатор оценил телефонный разговор двух политиков, который касался, в том числе и темы борьбы с коррупцией. Пушков напомнил, что в указанной фирме работал сын американского лидера Хантер Байден.

«О борьбе с коррупцией как теме переговоров между главами США и Украины: Байдену и Зеленскому и впрямь есть что обсудить. Например, дело фирмы Burisma, в которой работал сын Байдена», — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что Байден осуществлял покровительство этой компании, давил на органы следствия из-за этого дела и попросил уволить украинского генпрокурора Виктора Шокина.

«И как сам Байден спасал ее от расследования со стороны украинской прокуратуры… А потом хвалился на весь мир, как уволил генпрокурора Украины», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта газета The New York Times привела выдержки из мемуаров Хантера Байдена, в которых он утверждает, что отказался бы работать в компании Burisma из-за случившегося скандала.

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