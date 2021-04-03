Кигали, , 02:51 — REGNUM В соответствии с заявлением организации Human Rights Watch (HRW), власти Руанды притесняют свободу слова в средствах массовой информации, а также начали арестовывать пользователей интернета, которые распространяют и обсуждают новости. Об этом 1 апреля сообщает Le Monde.

Общественная организация утверждает, что по меньшей мере восемь человек, освещающих или комментирующих новости в сети, в том числе последствия мер по борьбе с COVID-19 в Руанде, которые серьезно затронули беднейшие слои населения, были подвергнуты арестам или судебным преследованиям в прошлом году.

«Ответственность Руанды за нетерпимость и оскорбительные репрессии против критиков вызывает серьезные вопросы о безопасности нового поколения блоггеров и комментаторов», — заявил директор HRW по Центральной Африки Льюис Мадж.

По данным HRW, четыре блогера и водитель, работающие на каналах YouTube, которые освещали влияние мер по борьбе с COVID-19 на самые бедные слои общества, были арестованы в апреле 2020 года. Они были привлечены к ответственности, а затем оправданы.