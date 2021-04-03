Красноярск, , 04:39 — REGNUM В субботу, 3 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, мокрый снег, местами гололедица, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:30 на Театральной площади было около 0 °C.

Ночью с 3 на 4 апреля ожидается +1… +3 °C, облачно, небольшие осадки.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В воскресенье, 4 апреля, в Красноярске до +6… +8 °C днём и −4… +1 °C ночью, облачно с прояснениями, временами небольшой кратковременный дождь.

В понедельник, 5 апреля, в Красноярске ожидается до +9… +12 °C днём. Ночью — до −1… +2 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 3 апреля в центральных районах Красноярского края порывы западного ветра до 15−18 м/с, на дорогах центральных и южных районов гололедица.

3−6 апреля на территории центральных и южных районов Красноярского края, республик Хакасия и Тыва ожидается аномально тёплая погода, повышение дневной температуры воздуха до +8… +15 °C, что вызовет интенсивное снеготаяние. Возможно затопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных участках местности, размыв дорог и мостов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 3 апреля ожидается западный ветер с порывами 15−18 м/с.

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