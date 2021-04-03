Бамако, , 02:33 — REGNUM Не менее трех военнослужащих армии Мали погибли в результате нападения боевиков на блокпост, сообщает пресс-служба малийского министерства обороны.

Сообщается, что группа террористов с тяжелым вооружением атаковали подразделение вооруженных сил Мали в регионе Мопти.

«По предварительным данным, трое военных погибли, еще 17 ранены, из них шестеро получили тяжелые ранения», — заявили в ведомстве.

Также сообщается, что были ликвидированы десять террористов. Кроме того, пресс-служба миротворческой миссии ООН заявила о гибели четырех миротворцев в ходе нападения террористов на севере страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта террористы напали на военнослужащих Мали на северо-востоке страны. В результате атаки погибли 33 солдата, еще 14 получили ранения.

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