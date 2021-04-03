Ньюарк, США, 3 апреля 2021, 02:33 — REGNUM Ни один клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не забрал российского нападающего Никиту Гусева с драфта отказов. Об этом 3 апреля сообщил журналист Крис Джонстон в Twitter.
Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» выставил Гусева на драфт отказов. Согласно регламенту, в течение 24 часов любой клуб НХЛ мог забрать игрока, но этого не произошло.
Отмечается, что теперь 28-летний хоккеист отправился в «команду-такси» — для резервных игроков, которые тренируются и ездят на матчи с основным составом.
В 2019 году Гусев перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» после окончания контракта с санкт-петербургским СКА, в составе которого он стал обладателем Кубка Гагарина.
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