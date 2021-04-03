Калгари, Канада, , 02:23 — REGNUM Мужская сборная России по кёрлингу одержала победу над командой Южной Кореи во втором матче предварительного раунда чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 9:3.

В составе российской сборной выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Даниил Горячев и Антон Калалб.

В первом матче сборная России обыграла команду Нидерландов со счётом 8:5. В следующей игре российские керлингисты встретятся с командой Китая.

Соревнования со 2 по 11 апреля проходят в Калгари (Канада). На предварительном этапе 14 команд проводят круговой турнир, по итогам которого две лучшие выйдут в полуфинал, а ещё четыре проведут стыковые матчи.