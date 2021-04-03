Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Сообщения о преследовании со стороны американских спецслужб регулярно оставлял в социальных сетях 25-летний Ноа Грин, который 2 апреля напал на полицейских у здания Конгресса США и убил одного из них. Об этом передает телеканал CNN.

По сведениям телеканала, преступник мог страдать от психического расстройства. Грин считал, что против него проводят операции ФБР и ЦРУ. Он обвинил спецслужбы в попытке его отравления и воздействии на психику.

Кроме того, преступник полагал, что правительство США является «врагом номер один для чернокожих».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Ноа Грин, двигаясь на автомобиле, врезался в двух полицейских, дежуривших у Капитолия. Он также смертельно ранил ножом одного из них, но был застрелен другими стражами правопорядка.

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