Кишинёв, , 02:15 — REGNUM В Молдавии с 3 апреля начал действовать запрет на выход из дома в ночное время суток, объявленный в рамках борьбы с COVID-19. Новые ограничения введены Комиссией по чрезвычайным ситуациям на срок до 30 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

В рамках комендантского часа гражданам страны запрещается выходить из дома с 23:00 до 05:00, кроме тех, кто исполняет свои профессиональные обязанности или находится в пути в соответствии с расписанием движения поездов и самолётов. Также в Молдавии запрещены любые собрания, торжества, митинги и другие многолюдные мероприятия и акции.

В ряде населённых пунктов, где ситуация с коронавирусом наиболее неблагоприятна, образовательные учреждения вновь переводятся на дистанционный режим работы. Предприятиям рекомендовано перевести на удалённый режим 70% сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Молдавии, лидер «Партии социалистов» Игорь Додон заявил, что режим чрезвычайного положения (ЧП) в Молдавии ввели из-за того, что президент республики Майя Санду препятствует назначению премьер-министра страны и формированию правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Режим ЧП в Молдавии ввели из-за действий президента – Додон