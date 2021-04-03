Санкт-Петербург, 3 апреля 2021, 02:09 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над французским АСВЕЛом в матче 32-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 87:53.
Самыми результативными игроками матча стали Остин Холлинс и Билли Бэрон («Зенит»), которые набрали по 16 очков. У АСВЕЛа лучшим стал Дэвид Лайти, на счету которого 12 очков.
«Зенит» идёт на восьмом месте в турнирной таблице Евролиги. АСВЕЛ занимает 14-ю строчку.
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