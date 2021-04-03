Москва, , 02:06 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 32-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 97:72.

Самыми результативными игроками матча стали Йоханнес Фойгтман, Габриэль Лундберг (ЦСКА) и Джордан Мики («Химки»), которые набрали по 16 очков.

ЦСКА, досрочно обеспечивший выход в четвертьфинал турнира, идёт на втором месте в таблице. «Химки», потерявшие шансы на выход в плей-офф, занимают последнее, 18-е место.

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