Екатеринбург, , 01:57 — REGNUM Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что в апреле на территории округа пройдут три крупных учения. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

«В апреле в рамках контрольной проверки за зимний период проведём три масштабных учения с участием 2-й и 41-й общевойсковых армий, а также танковой дивизии военного округа», — приводятся в сообщении слова Лапина.

Командующий подчеркнул, что особое внимание на учениях будет уделено вопросам противодействия высокотехнологичному противнику, для чего в ходе многосферной операции будет организована комплексная защита войск.

В рамках учений на территории крупнейшего в России военного округа будут отработаны переброска и развёртывание мобильных компонентов системы управления, а также «проверены навыки по применению разведывательных ударных и огневых комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки в интересах командиров общевойсковых подразделений».

Напомним, что в состав ЦВО входят 29 регионов РФ, а также военные объекты России на территории Таджикистана, Киргизии и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане на горном полигоне Ляур прошли тактические учения с боевыми стрельбами экипажей танков Т-72 201-й российской военной базы ЦВО.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане прошли российские танковые учения с боевыми стрельбами