Париж, , 01:51 — REGNUM Три случая тромбоза у пациентов, получивших вакцину от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca, были выявлены с 19 по 25 марта во Франции. Об этом 2 апреля сообщается на сайте французского фармрегулятора (ANSM).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

В результате два человека скончались. С начала массовой вакцинации от COVID-19 во Франции было зафиксировано 12 случаев тромбоза от прививок, в том числе и четыре с летальным исходом.

Напомним, 30 марта минздрав Греции сообщил о смерти 64-летней жительницы греческой столицы Афины, скончавшейся спустя несколько часов после введения вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Согласно предварительной проверке ведомства, прямая связь между смертью и введением препарата не выявлена

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции пациентка умерла вскоре после вакцинации препаратом AstraZeneca