Аяччо, Франция, , 01:46 — REGNUM Более 17% жителей острова Корсика получили по крайней мере одну дозу вакцины, по сравнению с 11,9% в среднем во Франции. Об этом сообщает 2 апреля Le Monde.

Благодаря своим 13 центрам вакцинации и двум крупным центрам в Аяччо и Бастии Корсика лидирует среди регионов с наибольшей вакцинацией на территории Франции. На момент 1 апреля на острове было введено почти 60 000 первых доз — 17,3% его населения (по сравнению с 11,9% в среднем по Франции) и 22 140 вторых доз. С коэффициентом 18,5% первичных инъекций департамент Южная Корсика, таким образом, является самым вакцинированным во Франции.

«Сегодня 58,6% людей старше 75 лет вакцинированы», — сказала директор регионального агентства здравоохранения (ARS) Мари-Элен Лесенн.

По словам директора ARS, 143 000 доз должны быть доставлены на Корсику в период с 15 марта по 15 мая, что приведет к расширению категорий для вакцинации.

«У нас также есть списки приоритетных профессий-пожарные, воспитатели, учителя, — которых мы вызываем на вакцинацию, когда у нас есть отменные места на вакцину», — уточнил доктор Мишель Моцциконаччи, президент регионального объединения врачей и руководитель центра вакцинации, в котором происходит «650 ежедневных инъекций и 4 200 еженедельных».

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