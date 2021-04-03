Лион, Франция, , 01:38 — REGNUM Несколько баллонов с газом взорвались на крыше строящегося здания во французиком городе Вилербанн, который граничит с Лионом. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба городской префектуры.

В результате инцидента начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Рабочие, находившиеся в момент взрыва на стройке, не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля при взрыве газового баллона в одном из жилых домов в городе Мир-Али на северо-западе Пакистана погибли три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли при взрыве газового баллона в Пакистане