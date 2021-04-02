Киев, 3 апреля, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Сценарий «войны с Россией» планируют отработать военные Украины и НАТО в ходе учений Defender Europe 2021. Об этом 2 апреля представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире канала UKRLife-TV.

NATO North Atlantic Treaty Organization Украинская пехота в ходе учений Rapid Trident на Яворовском военном полигоне. Март 2019 года

«Defender Europe 2021 — это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», — сказал он.

Арестович добавил, что НАТО уже приступил к перебросе сил в места проведения учений, а главный интерес для западных военных стратегов будут представлять Балканы и Крым, и «всё, что севернее Крыма».

Учения Defender Europe проводятся ежегодно с целью отработки ключевых для НАТО задач. В 2021 году они запланированы на май, участие в них примет не только Украина, но также Грузия и Молдавия. Организаторы учений уже назвали их самыми масштабными со времён Холодной войны.