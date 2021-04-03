Анкара, , 01:29 — REGNUM В Турции за прошедшие сутки выявили 42 308 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба турецкого министерства здравоохранения.

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Отмечается, что это рекордный показатель в Турции по выявленным пациентам за одни сутки с начала пандемии. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на турецкой территории достигло 3 400 296. Также за минувшие сутки в республике скончались 179 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Турции от осложнений COVID-19 умерли 31 892 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Турция объявила о подготовке к производству собственной вакцины против коронавирусной инфекции. Ожидается, что первые партии препаратов будут произведены к концу лета 2021 года.

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