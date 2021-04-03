Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Представители США, Японии и Южной Кореи в ранге помощников глав государств по национальной безопасности по итогам встречи в Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) подтвердили приверженность политике денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в совместном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, начальника управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хуна и генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуры, распространённом пресс-службой Белого дома.

«Помощники по национальной безопасности разделили обеспокоенность по поводу ядерной программы и программы по разработке баллистических ракет Северной Кореи, а также подтвердили свою приверженность рассмотрению и решению этих вопросов на основе скоординированного трёхстороннего сотрудничества в целях денуклеаризации», — говорится в совместном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в центре внешней политики Соединенных Штатов в отношении КНДР будет денуклеаризация Корейского полуострова.

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