Москва, , 01:16 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского из-за санкций, введённых в отношении причастных якобы к «контрабанде» десяти российских компаний и Россотрудничества. Об этом 2 апреля она написала на своей странице в Facebook.

«Какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же! Контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет», — объяснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции потому, что Россия якобы «присвоила себе» украинского поэта Тараса Шевченко и прибегала к контрабанде его поэзии на Украину. Сам Зеленский, комментируя принятое решение, сообщал, что борьба с контрабандой на Украине будет продолжаться.

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