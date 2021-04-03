Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Распоряжение приспустить флаги в память о полицейском, погибшем при нападении у Капитолия 2 апреля, подписал глава Белого дома. Об этом сообщает пресс-служба американского лидера.

Траур будет длиться пять дней — со 2 по 6 апреля. Флаги приспустят над резиденцией главы государства, другими государственными зданиями и территориями, а также над посольствами, военными баз и кораблями.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля злоумышленник врезался на автомобиле в двух полицейских, дежуривших у здания Конгресса США. Один из стражей порядка, которому преступник нанес также и ножевые ранения, погиб. Нападавший был застрелен огнем других полицейских.

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