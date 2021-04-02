Тбилиси, 3 апреля, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Неправительственная организация «Национальный конгресс славянских народов Грузии» обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против вандалов, осквернивших памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову в Тбилиси.

Иван Крамской. Портрет Александра Грибоедова (фрагмент). 1875

«Подобные действия вандалов тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость А. С. Грибоедова в истории Грузии», — говорится в обращении организации.

Письмо адресовано генеральному прокурору Грузии Ираклию Шотадзе. Авторы обращения просят «возбудить уголовное дело против вандалов по факту осквернения культурного наследия Грузии и разжигания межнациональной розни».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что неизвестные исписали памятник 1 апреля, когда в Тбилиси приехал российский телеведущий Владимир Познер. В этот день в столице Грузии прошли акции протеста против его визита, активисты сорвали ему праздничный ужин и закидали яйцами гостиницу, где остановился телеведущий.