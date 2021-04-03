Багдад, , 00:57 — REGNUM Пять членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в ходе авиаударов в мухафазе Салах-эд-Дин в Ираке, сообщает пресс-служба иракских вооруженных сил.

Сообщается, что самолеты иракских ВВС нанесли авиаудары по лагерям террористов в 170 километрах от Багдада. В результате налета были убиты три террориста, а также разрушен тоннель, которым пользовались боевики. Также два авиаудара нанесли самолеты коалиции, в результате которых были ликвидированы двое боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта ВВС Ирака нанесли воздушный удар по лагерю террористов у города Джалавала. В результате операции были убиты четверо боевиков.

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