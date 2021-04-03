Мюнхен, Германия, , 00:48 — REGNUM Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в мюнхенскую «Баварию». Об этом 2 апреля сообщает Express.de.

Отмечается, что «Бавария» заинтересована в услугах 20-летнего грузинского футболиста. Его переход может состояться в ближайшее летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл в 20 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.

Читайте ранее в этом сюжете: «Рубин» не планирует продавать полузащитника Кварацхелию