Белград, , 01:00 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев на пресс-конференции 2 апреля заявил, что пожертвованные вакцины из Сербии стоят около 700 000 евро. Он добавил, что этим летом в знак признательности сербские туристы освобождаются от уплаты пошлин на автомагистралях Северной Македонии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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«Мы не можем недооценить акт солидарности, человечности Сербии. Я вёл переговоры с Израилем, Великобританией, Францией, почти нет никого, к кому мы не обращались за помощью», — отметил Заев.

Заев пообещал отменить оплату за проезд для транспортных средств с сербскими номерными знаками, чтобы вернуть долг за оказанную помощь Сербией.

Напомним, в Северную Македонию 1 апреля было доставлено 20 000 доз «Спутника V» из Сербии, и должно быть поставлено ещё столько же доз. Сербия также ранее пожертвовала 8000 доз вакцин Pfizer для вакцинации македонских медицинских работников.