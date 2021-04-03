Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Продажи американской компании Tesla за первые три месяца 2021 года превысили все ожидаемые результаты. Производитель электромобилей сумел остаться на высоте даже не смотря на дефицит полупроводниковой продукции, сообщает 2 апреля Reuters.

Tesla поделилась отчетами продаж своих электромобилей за январь, февраль и март 2021 года. Оказалось, компания продала 184 800 электрокаров, тем самым превзойдя все прогнозы аналитиков с Уолл-стрит. Было куплено 182 780 электрокаров Model 3 и Model Y и еще 2020 единиц более дорогих Model S и Model X. Компания также указала на повышенный спрос на электромобили Model Y в Китае.

Напомним, что ранее Tesla столкнулась с дефицитом полупроводников, который затронул все мировых производителей. Ещё в январе представители компании предупредили, что проблемы с цепями поставок чипов могут отрицательно повлиять на результаты первого квартала. Позднее Tesla была вынуждена приостановить производство на заводе в Калифорнии из-за нехватки запчастей.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в начале 2021 года крупнейшие мировые автомобилестроительные компании столкнулись с дефицитом полупроводниковых устройств. Из-за этого многие производители были вынуждены приостановить часть линий и снизить объёмы выпуска автомобилей.