Гаага, Нидерланды, 2 апреля, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Международный уголовный суд приветствует решение властей США об отмене ранее введённых санкций в отношении инстанции. Об этом говорится в распространенном 2 апреля заявлении пресс-службы МУС.

Джо Байден

«Президент Ассамблеи государств — участников Римского статута и Международный уголовный суд приветствуют решение администрации Соединённых Штатов отменить санкции и визовые ограничения в отношении сотрудников суда», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня президент США Джозеф Байден подписал указ об отмене введённых его предшественником Дональдом Трампом санкций в отношении сотрудников МУС, причастных к расследованиям преступлений американских военных и гражданских служащих в других странах.

Под действие санкций в 2020 году успели попасть прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества МУС Факисо Мочочоко.