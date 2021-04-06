Приштина, , 02:02 — REGNUM Агентство Косово по борьбе с коррупцией 5 апреля опубликовало отчет о состоянии президента Косово Вьосы Османи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в собственности политика находится недостроенный дом стоимостью 40 тысяч евро, незаконченный гараж стоимостью 2 тысячи 500 евро, а также участок земли стоимостью 38 тысяч евро.

В собственности супруга Османи находятся два дома, квартира и гараж. Также главе Косово принадлежит автомобиль, стоимостью 7 тысяч евро.

Османи единолично имеет 10 тысяч евро долгов, еще 115 тысяч евро долга числится совместно на Османи и ее супруге.

На счетах Османи в банке находится 6 тысяч 226 евро и 6 тысяч 175 долларов. Еще 10 тысяч 731 евро лежат на счетах супруга политика, Приндона Садриу. Годовые доходы Османи составляют 19 574.

Годовые доходы Принтона Садриу составляют 20 тысяч 905 евро.

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