Приштина, , 01:17 — REGNUM Суд первой инстанции Приштины при департаменте по особо тяжким преступлениям 1 апреля предписал поместить в СИЗО на срок 1 месяц гражданина М.А., этнического албанца, подозреваемого в совершении «военного преступления против гражданского населения».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчина считался пропавшим без вести, причем его семья получила в связи с этим пособие от государства.

Подсудимый обвиняется в том, что 28 марта 1999 года около 7 утра совместно с группой из 50 представителей вооруженных сил и полицейских подразделений Югославии вошел в деревню Избица. Вначале деревня вместе с имуществом ее обитателей была разрушена, а ее жители были выгнаны на улицы. Затем женщин и детей увели в направлении Клины, а 140 мужчин-жителей деревни были убиты.

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