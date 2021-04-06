Анкара, , 01:04 — REGNUM 5 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к новоизбранному президенту Косово Вьосе Османи с поздравлениями.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава Турции провел телефонный разговор с Османи, в ходе которого обсудил с новой главой Косово региональные вопросы и проблемы двусторонних отношений.

Эрдоган назвал турецкое национальное меньшинство «интегральной частью мультикультурной структуры управления Косово». Политик выразил убеждение в том, что «в новую эпоху» историческая дружба и братские отношения между турками и албанцами только укрепятся.

Османи была избрана президентом Косово 4 апреля. В ее поддержку проголосовал 71 депутат из 82 присутствовавших.

Напомним, президент Турции призывает новое правительство и новые институты власти Косово пересмотреть решение об открытии посольства Косово в Иерусалиме.

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