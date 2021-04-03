Скопье, , 01:17 — REGNUM Парламент Северной Македонии 2 апреля внес изменения в закон о переписи населения, согласно которым перепись была официально перенесена на сентябрь этого года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafı, «за» проголосовали 95 депутатов, «против» — 12. Воздержавшихся не было, однако еще 13 депутатов не явились на заседание.

Напомним, представители албанской оппозиции Северной Македонии выступили против решения правительства о переносе переписи и намеревались использовать бадентер (механизм защиты прав меньшинств) для предотвращения изменения закона о переписи.

К 1 апреля, когда в стране должна была начаться перепись, закон так и не был изменен, однако переписчики не вышли на работу.

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