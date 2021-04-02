Белград, 2 апреля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сербии Николай Селакович 2 апреля встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов Мубараком Аль Дахери, сообщает сербское новостное агентство RTS.

Mfa.gov.rs Никола Селакович и Мубарак Аль Дахери

Министр отметил, что двусторонние отношения между Сербией и ОАЭ находятся на высоком уровне. Он добавил, что в последние годы они достигли исторического уровня искренней дружбы и успешного сотрудничества, прежде всего, благодаря личному участию президента Сербии Александра Вучича и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда Бин Приса Аль Нахьяна.

Селакович отметил, что Сербия особенно заинтересована в расширении экономического сотрудничества с ОАЭ во всех областях, представляющих взаимный интерес — как за счет увеличения внешнеторгового оборота, так и за счет инвестиционного сотрудничества с учетом, прежде всего, многочисленных преимуществ для инвестиций в Сербии.

Он призвал посла познакомить бизнесменов ОАЭ с условиями инвестирования в Сербию. Кроме того, Селакович особенно поблагодарил ОАЭ за значительную медицинскую помощь, которую они трижды направляли в Сербию для обеспечения помощи в борьбе с коронавирусом, добавив, что это самое главное подтверждение крепкой дружбы между двумя странами.