Приштина, , 02:05 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 5 апреля сообщил о том, что состояние общественного здравоохранения достигло критического состояния, а потому правительство было вынуждено ввести новые ограничительные меры.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в период с 22:00 по 5:00 в крае будет действовать комендантский час, при этом все образовательные учреждения перейдут на удаленный формат работы.

Запрещается работа торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Объекты ресторанного бизнеса будут вынуждены прекратить работу на срок с 7 апреля по 18 апреля.

Во всех государственных и частных организациях на удаленную работу будут направлено большинство сотрудников. Запрещены собрания лиц группами свыше 10 человек.

По последним данным, 97% зараженных коронавирусом в Косово являются носителями особо опасного британского штамма.

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