Скопье, , 01:01 — REGNUM Правительство Северной Македонии 2 апреля приняло решение о введении режима кризиса на предстоящие 30 дней. После этого президент страны Стево Пендаровски сообщил о решении использовать армию для охраны северной и южной границ страны от потока мигрантов из Азии и Африки.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной введения режима кризиса стала угроза использования территории Северной Македонии в качестве транзитного пути нелегальными мигрантами из стран Азии и Африки.

Ранее в ИА REGNUM сообщалось о том, что в Италии обратили внимание Евросоюза на проблему нелегальной миграции, поскольку она, по словам главы итальянского МВД Лучаны Ламорджезо, требует «общего и конкретного» внимания Брюсселя.

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