Приштина, , 00:27 — REGNUM Министр образования, науки, технологий и инноваций Косово Арберие Нагавци 2 апреля совместно с премьер-министром Косово Альбином Курти и и.о. президента края Главком Конюфцей, а также кандидатом на пост президента Вьосой Османи провели встречу с представителями двух ассоциаций, занимающихся проблемами людей с аутизмом в Косово: «Ассоциация аутизм» и «Аутизм говорит».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита Нагавци подчеркнула, что в министерстве привержены предоставлению ученикам с аутизмом возможности для участия в образовании, в том числе путем предоставления специальных программ дошкольного образования.

Нагавци также обещала, что под ее руководством будет вестись обучение ассистентов для школ для детей с особыми потребностями, с целью устранить для них препятствия для присоединения к учебному процессу.

Напомним, 2 апреля отмечался Всемирный день распространения информации об аутизме.

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