Приштина, , 00:22 — REGNUM Вечером 2 апреля, в 21:30 по местному времени началось внеочередное заседание парламента Косово, посвященное рассмотрению предложенной победившей на выборах в Косово партией «Движение за самоопределение» поправки в закон о выборах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поправки должны предоставить членам диаспоры право принимать участие в выборах непосредственно в посольствах и консульствах Косово. Дело в том, что предусмотренное нынешним законодательством голосование по почте предполагает, что лишь те письма, которые пришли к определенному сроку, будут учитываться при подсчете голосов. В этом году свыше десяти тысяч избирательных бланков пришли в ЦИК Косово позже срока и не были засчитаны.

В «Движении за самоопределение» предложили внести поправки в закон по ускоренной процедуре, однако это предложение встретило ожесточенное сопротивление оппозиции, из-за чего поправки в закон не были внесены. При этом партию власти обвинили в тоталитаризме за попытку заставить добиться своего в короткие сроки.

3 апреля в парламенте Косово состоится заседание, посвященное избранию президента.

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