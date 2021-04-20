Приштина, , 04:02 — REGNUM С 19 апреля в Косово действуют облегченные меры по предотвращению распространения коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с 22:30 до 5:00 действует комендантский час, при этом рестораны и бары смогут работать до 22:30 и поставлять заказы «на вынос» после этого времени.

Возобновлена работа государственных и частных образовательных учреждений (при соблюдении строгого протокола). В студенческих общежитиях в одной комнате позволено проживать лишь одному студенту.

Запрещена организация и проведений экскурсий, совместных прогулок, развлекательных мероприятий студентов и преподавателей.

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