Москва, 2 апреля 2021, 23:32 — REGNUM Министерство обороны работает над проектом специального беспилотного летательного аппарата (БЛА), предназначенного для поиска и уничтожения подводных лодок противника, сообщает 2 апреля газета «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.
По информации издания, для выполнения таких задач военным нужен беспилотный летательный аппарат с грузоподъемностью, не меньшей чем у С-70 «Охотник».
Кроме того, наибольшей эффективности применения таких аппаратов можно достичь, организовав «стаи» подобных дронов используя элементы искусственного интеллекта.
Перспективные тяжелые беспилотники должны быть оснащены как средствами обнаружения субмарин, так и средствами их уничтожения.
Дроны-охотники должны иметь возможность взлета и с наземных аэродромов и надводных кораблей. Управлять ими можно как с корабельных, так и с воздушных командных пунктов.
Обнаружив подлодку противника дроны смогут либо самостоятельно нанести удар, либо наводить на них противолодочное оружие с других носителей.
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