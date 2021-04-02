Москва, 2 апреля, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Министерство обороны работает над проектом специального беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предназначенного для поиска и уничтожения подводных лодок противника, сообщает 2 апреля газета «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

С-70 «Охотник»

По информации издания, для выполнения таких задач военным нужен беспилотный летательный аппарат с грузоподъемностью не меньшей чем у С-70 «Охотник».

Кроме того, наибольшей эффективности применения таких аппаратов можно достичь, организовав «стаи» подобных дронов, используя элементы искусственного интеллекта.

Перспективные тяжелые беспилотники должны быть оснащены как средствами обнаружения субмарин, так и средствами их уничтожения.

Дроны-охотники должны иметь возможность взлета и с наземных аэродромов и надводных кораблей. Управлять ими можно как с корабельных, так и с воздушных командных пунктов.

Обнаружив подлодку противника, дроны смогут либо самостоятельно нанести удар, либо наводить на них противолодочное оружие с других носителей.