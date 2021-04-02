Анахайм, США, , 23:31 — REGNUM Нападающий «Анахайм Дакс» Александр Волков дал комментарий касательно своего недавнего обмена из «Тампы-Бэй Лайтнинг».

«На самом деле, я просил об этом обмене. Я рад быть частью этой организации. Я не был удивлен.

Думаю, для меня это хороший новый вызов. Я могу играть на правом фланге, на левом, для меня это не имеет значения. Я просто хочу играть больше и использовать свои навыки в игре.

Мне 23 года, я становлюсь старше, я больше не могу ждать момента, когда получу больше времени на льду.

Я собираюсь вырасти как игрок, и поэтому я хотел этого обмена», — приводит слова российского форварда портал Orange Country Register.

В текущем сезоне Александр Волков принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата и набрал 5 (3+2) очков.