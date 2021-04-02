Москва, 2 апреля 2021, 23:18 — REGNUM К государственной границе России в течение недели приближались 37 иностранных самолётов-разведчиков. Такие данные приводит 2 апреля официальное издание Минобороны «Красная звезда».
Сообщается также, что за неделю было зафиксировано 13 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.
По данным Минобороны, все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Дежурными силами ПВО нарушений воздушного пространства России допущено не было.