Луганск, , 23:12 — REGNUM Артиллерийские орудия применили украинские боевики при атаке на районы Золотого-5 и Первомайска, сообщает 2 апреля ЛугансИнформЦентр.

Как рассказала жительница Первомайска, «с утра, днём, в районе 13:00, была серия выстрелов, в 21:45, вечером, как всегда, укрофашисты начали обстрел из крупнокалиберной артиллерии».

«Раскатистые, очень громкие звуки слышны в районе Золотого-5», — добавила женщина.

По её словам, жители обстреливаемых районов спустились в подвалы. Она добавила, что защитники ЛНР не отвечают украинским боевикам ударами на удары.

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